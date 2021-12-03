За последние восемь месяцев ненефтяной экспорт Ирана превысил $ 20 млрд

Заместитель министра промышленности, рудников и торговли Мехди Садеги сказал, что за последние восемь месяцев этого года было произведено 27 миллиардов долларов ненефтяного экспорта, что показывает увеличение стоимости в риалах на 48% и рост на 15% в объеме по сравнению с прошлым годом, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

«Рост производства является одной из основных осей и стратегий развития страны, и, согласно статистике Статистического центра Ирана, это составляет 5,5 процента, а согласно заявлению Центрального банка, в этой области объявлен рост на 6,1 процента», - заявил он.

По его словам, «Рост стоимости экспорта на 48% за указанный период по сравнению с прошлым годом обещает достичь цели увеличения экспорта как минимум на 5 миллиардов долларов в этом году по сравнению с 2020 годом».