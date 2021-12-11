Экспорт металлопродукции из Ирана вырос на 14%

За первые восемь месяцев текущего 1400 иранского календарного года (21 марта - 21 ноября) Иран экспортировал стальной продукции на сумму около 4,5 миллиарда долларов, включая слитки, профили и листы, что на 14 процентов больше, чем в предыдущем году, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

По словам официального представителя Таможенной администрации Исламской Республики Иран (IRICA) Рохоллы Латифи, за указанные восемь месяцев стальная продукция составила 14,5% от общего ненефтяного экспорта страны.

Латифи отметил, что в прошлом году было экспортировано около 11,067 миллиона тонн различной продукции из чугуна и стали на сумму 3,735 миллиарда долларов, из которых 2,23 миллиона тонн приходилось на железную руду и другое сопутствующее сырье.

По его словам, экспорт металлопродукции за восемь месяцев текущего года превысил общий показатель предыдущего года на 800 миллионов долларов.