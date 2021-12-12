Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Иране

Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировано в субботу на юго-востоке Ирана. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр подземных толчков располагался в 58 км к северо-западу от города Керман, в котором проживают около 577 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 15 км.

Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.