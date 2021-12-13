Ирак планирует увеличить импорт газа из Ирана

Министерство энергетики Ирака выразило готовность увеличить импорт природного газа из Ирана, сообщило в воскресенье агентство IRNA со ссылкой на представителя министерства Ахмеда Мусу, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Муса отметил, что министерство ведет переговоры об увеличении поставок с иранскими властями и направит делегацию в Тегеран в связи с этим. Он не сообщил никаких подробностей о членах группы или дате их визита в Иран.

Чиновник отметил, что министерство также работает с Министерством нефти Ирана над импортом жидкого топлива, чтобы восполнить нехватку и обеспечить альтернативным топливом электростанции, на которые повлияло сокращение импорта газа из Ирана.

Исламская Республика сократила экспорт газа в Ирак почти до пяти миллионов кубометров в сутки по сравнению с предыдущими 50 млн. куб. м в сутки из-за финансовых проблем между двумя сторонами.

По сообщениям, Ирак задолжал Ирану около 7 миллиардов долларов за предыдущий импорт газа из страны.

Ирак обеспечивает более трети своих энергетических потребностей за счет импорта электроэнергии и газа из Исламской Республики Иран.

Еще в ноябре Муса объявил, что его страна готова платить за газ, закупленный у Ирана для эксплуатации электростанций.