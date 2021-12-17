Иран и Венгрия подписали меморандум о взаимопонимании в сфере таможенного дела
Представитель иранской таможни Рухолла Латифи сообщил, что Иран и Венгрия подписали меморандум о взаимопонимании в сфере таможенного дела, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
"На втором заседании Совместной комиссии по торгво-экономическому сотрудничеству Исламской Республики Иран и Венгрии, которое было организовано Министерством экономики и финансов нашей страны с 15 по 16 декабря, был подписан меморандум о взаимопонимании по таможенному сотрудничеству между Ираном и Венгрией", сказал Латифи.
По его словам, документ подписали министр экономики и финансов и глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
В Агентстве государственной поддержки НПО Азербайджана прошла встреча с представителями Исламского банка развития (ФОТО)
Азербайджан всегда выступал против создания программы Восточного партнерства в конфронтационном контексте - МИД
В Азербайджане на последнем этаже жилого дома допускается размещение мастерских для художников и архитекторов
Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана выдало еще двум субъектам МСБ сертификаты Startap
Проживание должников за границей создает трудности при исполнении дел в связи с алиментами - минюст Азербайджана
По произведениям члена Союза писателей Азербайджана российские школьники изучают русскую литературу (ФОТО)
Макрон поделился публикацией на азербайджанском языке о встрече с Президентом Ильхамом Алиевым (ФОТО)
Гениальный Низами Гянджеви является одной из великих исторических личностей Азербайджана - замминистра
Рад, что МИД Азербайджана примет участие во внеочередном заседании по вопросам оказания гуманитарной помощи Афганистану - посол Пакистана
Исламский банк развития заинтересован в финансировании ИКТ, транспорта и инфраструктурных проектов в Карабахе
Президент Ильхам Алиев подписал указ об улучшении социально-бытовых условий семей шехидов и инвалидов войны