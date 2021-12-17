Представитель иранской таможни Рухолла Латифи сообщил, что Иран и Венгрия подписали меморандум о взаимопонимании в сфере таможенного дела, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"На втором заседании Совместной комиссии по торгво-экономическому сотрудничеству Исламской Республики Иран и Венгрии, которое было организовано Министерством экономики и финансов нашей страны с 15 по 16 декабря, был подписан меморандум о взаимопонимании по таможенному сотрудничеству между Ираном и Венгрией", сказал Латифи.

По его словам, документ подписали министр экономики и финансов и глава МИД Венгрии Петер Сийярто.