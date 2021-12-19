В Иране обнаружили омикрон-штамм коронавируса
БАКУ /Trend/ - В Иране обнаружили омикрон-штамм коронавируса.
Как сообщает Trend, об этом сказал руководитель отдела по связям с общественностью министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Мухаммед Хашеми.
По его словам, в связи с этим сегодня в министерстве здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана состоялось экстренное совещание с участием министра Бахрама Эйнуллахи, на котором было подтверждено существование штамма "омикрон" коронавируса в Иране.
Хашеми добавил, что на встрече обсуждалось регулирование новых правил здравоохранения.
Отметим, что согласно информации, штаммом "омикрон" коронавируса заразился житель Тегерана после посещения одной из соседних с Ираном стран.
(Автор: Эльнур Багышов)
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