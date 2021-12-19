В Иране за сутки от коронавируса скончались 50 человек
БАКУ /Trend/ - В Иране за минувшие сутки от коронавируса скончались 50 человек, а с начала пандемии - 131 083.
Об этом передает в воскресенье Trend со ссылкой на министерство здравоохранения и медицинского образования Ирана.
По данным ведомства, за сутки в Иране коронавирусом заразились 1 968 человек, а с начала пандемии - 6 170 979. Состояние 2 876 заболевших оценивается как тяжелое.
До сегодняшнего дня от коронавируса в стране выздоровели 6 004 277 человек, проведено более 40,7 миллиона тестов на COVID-19.
В целом в Иране использовано около 113 миллионов доз вакцины от коронавируса. Первую дозу вакцины получили 59,1 миллиона, вторую - 50,3 миллиона, третью - 3,77 миллиона человек.
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