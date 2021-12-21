Япония предоставила Ирану 3 млн. доз вакцины от коронавируса - посол
Посол Японии в Иране Айкава Казутши сообщил, что правительство Японии предоставило Ирану около 3 млн. доз новой вакцины, часть из которых была передана афганским беженцам, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
«Борьба с коронавирусом еще не окончена и продолжается, и правительство Японии пытается сотрудничать с Ираном в борьбе с коронавирусом», - сказал Айкава Казутши.
Во время трехдневного визита в Хорасан Разави посол Японии встретился с группой официальных лиц из провинции и обсудил вопросы расширения сотрудничества.
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