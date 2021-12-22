За 8 месяцев в Иране произведено более 172 000 тонн автомобильных шин

Иранские производители шин произвели 172 109 тонн этого продукта за первые восемь месяцев текущего 1400 иранского календарного года (21 марта-21 ноября), что на два процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

За восемь месяцев этого года было произведено более 15,911 миллиона шин, что свидетельствует о трехпроцентном снижении их количества.

Согласно статистике, за указанный период было произведено 99 297 тонн шин для легковых автомобилей, что на пять процентов меньше, чем годом ранее.

В рассматриваемый период было также произведено около 18 294 тонн автомобильных шин, что свидетельствует о 13-процентном росте. Тем временем было произведено 37 225 тонн грузовых и автобусных шин, что показывает трехпроцентный рост.

Производство шин для легких сельскохозяйственных транспортных средств сократилось на 24 процента до 2318 тонн, в то время как производство шин для тяжелых транспортных средств также сократилось на два процента до 11 698 тонн.

Производство шин для дорожно-строительных и промышленных транспортных средств также сократилось на 21 процент до 3277 тонн за отчетный период.

За первые восемь месяцев текущего года было произведено 12 458 тонн велосипедных и мотоциклетных шин, показав рост на 18 процентов.