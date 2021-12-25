Экспорт фисташек из Ирана превысил 530 миллионов долларов

По словам представителя министерства сельского хозяйства Дараба Хассани, за первые семь месяцев текущего 1400 финансового года (21 марта - 22 октября) из Ирана было экспортировано 80 000 тонн фисташек на сумму 533 миллиона долларов, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

В среднем Иран экспортирует 80% всего урожая фисташек. Вьетнам, Гонконг, Германия, ОАЭ, Индия, Ирак, Россия и Турция являются традиционными экспортными рынками Ирана.

«В этом году было произведено в общей сложности 281 000 тонн фисташек, что на 21% меньше, чем в прошлом году», - сказал он, добавив, что причиной снижения производства стали экстремальные погодные условия, то есть экстремальные холода весной и беспрецедентные высокие температуры летом, «а также то, что фисташковое дерево является чередующимся плодоношением».