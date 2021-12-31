Товарооборот Ирана с Китаем превысили 13 млрд. долларов
С января 2021 года по конец ноября объем коммерческих обменов Ирана его ведущим торговым партнером - Китаем, достиг 13,13 млрд. долларов, что на 3% меньше, чем за соответствующий период 2020 года, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.
Последние данные, опубликованные Главным таможенным управлением Китая, показывают, что экспорт Ирана в Китай за этот период составил 5,74 миллиарда долларов, что на 0,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В свою очередь, Китай экспортировал в Иран товаров на сумму 7,39 млрд. долларов, что на 5,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Двусторонний товарооборот в ноябре 2021 года составил 1,49 миллиарда долларов.
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