Товарооборот Ирана с Китаем превысили 13 млрд. долларов

С января 2021 года по конец ноября объем коммерческих обменов Ирана его ведущим торговым партнером - Китаем, достиг 13,13 млрд. долларов, что на 3% меньше, чем за соответствующий период 2020 года, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Последние данные, опубликованные Главным таможенным управлением Китая, показывают, что экспорт Ирана в Китай за этот период составил 5,74 миллиарда долларов, что на 0,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В свою очередь, Китай экспортировал в Иран товаров на сумму 7,39 млрд. долларов, что на 5,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Двусторонний товарооборот в ноябре 2021 года составил 1,49 миллиарда долларов.