Товарооборот Ирана с США в ноябре удвоился

Иран 14 января 2022 21:10 (UTC+04:00)
Товарооборот Ирана с США в ноябре удвоился

Самые последние данные, опубликованные Бюро переписи населения США, показывают заметный рост торговли между Ираном и США в ноябре 2021 года, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Экспорт Ирана в США в ноябре составил 0,1 миллиона долларов, что на 50% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, в то время как импорт составил 3,3 миллиона долларов, что свидетельствует о росте на 135,71% г / г.

Двусторонний товарооборот в ноябре 2021 года достиг 3,4 миллиона долларов, что на 112% больше по сравнению с 1,6 миллионами долларов в ноябре 2020 года.

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