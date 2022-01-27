Экспорт Ирана через железнодорожную границу Серахса в страны Центральной Азии увеличился

Объём экспортируемой продукции за 10 месяцев текущего иранского календарного года (начался 21 марта 2021 года) через железнодорожную границу Серахса из Ирана в страны Центральной Азии увеличился на 73%.

Об этом заявил в четверг генеральный директор железной дороги «Хорасан» Мостафа Насири, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, объём экспортируемой продукции из Ирана в Центральной Азии страны через железнодорожную границу Серахса увеличился на 73%", сказал Насири.

Он уточнил, что количество экспортных грузов, отправленных за отчетный период через железнодорожную границу Серахса в страны Центральной Азии, достигло 925 тыс. тонн (более чем 14 700 грузовых вагонов).

Среди продукции, экспортируемой из железнодорожного переезда Сарахс в Среднюю Азию, лидирующее место занимает цемент с показателем 32%. Наибольший объём экспортируемой продукции приходится на Узбекистан и Туркменистан с долей 41% и 37% соответственно, что свидетельствует о развитии торгово-экономических отношений трёх дружественных стран.



