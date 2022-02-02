США сняли санкции с нефтяного танкера "Oman Pride"

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) сообщило о снятии санкций с нефтяного танкера "Oman Pride", передает Trend со ссылкой на ИРНА.

В августе 2021 года министерство финансов США ввели санкции в отношении танкера типа VLCC "Oman Pride" под флагом Либерии под предлогом нарушения санкций против Ирана.

Данные санкции были введены в отношении Ирана в то время, когда возобновлены переговоры по отмене санкции США в Вене.

Отмечается, что владелец танкера "Oman Pride" – Bravery Maritime Corporation.