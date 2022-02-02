США сняли санкции с нефтяного танкера "Oman Pride"
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) сообщило о снятии санкций с нефтяного танкера "Oman Pride", передает Trend со ссылкой на ИРНА.
В августе 2021 года министерство финансов США ввели санкции в отношении танкера типа VLCC "Oman Pride" под флагом Либерии под предлогом нарушения санкций против Ирана.
Данные санкции были введены в отношении Ирана в то время, когда возобновлены переговоры по отмене санкции США в Вене.
Отмечается, что владелец танкера "Oman Pride" – Bravery Maritime Corporation.
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