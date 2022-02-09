Иран произведет 104 млн. тонн нефтепродуктов к концу года

Заместитель министра нефти и генеральный директор Национальной нефтехимической компании (NPC) Мортеза Шах-Мирзаи заявил, что мощность нефтехимического производства Ирана в настоящее время превысила 90 миллионов тонн в год и достигнет 104 миллионов тонн к концу года, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

"Мощность нефтехимической промышленности до революции в Иране составляла 1,5 миллиона тонн, сказал, что сейчас мощность нефтехимического производства Ирана достигла более 90 миллионов тонн в год, а к концу следующего года она достигнет 104 миллионов тонн", - сказал Шах-Мирзаи на церемонии открытия 15-й международной выставки "Иран Пласт".

"К концу 8-го плана развития нефтехимические мощности увеличатся до 200 миллионов тонн", - добавил он.

"В последние месяцы были проведены переговоры об экспорте нефтехимической продукции в различные страны", - сказал иранский чиновник. По его словам, производство метанола увеличится до 40 млн. тонн, так как это один из основных продуктов нефтехимической промышленности.