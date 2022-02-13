Переговорные делегации Ирана и ЕС провели встречу

Делегации Ирана и Европейского Союза встретились в Вене, поскольку в австрийском городе ведутся переговоры между Ираном и пятью мировыми державами, известными как «Большой пятеркой», передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Переговоры между Ираном и делегацией ЕС возглавили старший переговорщик Ирана Али Багери Кани и заместитель главы ЕС по внешней политике Энрике Мора.

Ранее Багери Кани также встретился со своим российским коллегой Михаилом Ульяновым.