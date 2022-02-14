В Иране от коронавируса скончались более 133 тыс. человек
Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 6 836 221 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и медицинского образования Ирана, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
«С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 6 327 200 случаев выздоровления среди заразившихся», говорится в сообщении Министерства здравоохранения.
В общей сложности в Иране умерли уже 133 886 человек.
На данный момент 61 664 949 человек получили первую дозу вакцины от коронавируса, 54 851 145 человек - вторую дозу, 21 470 719 человек - третью дозу. С начала вакцинации в стране применены 137 986 813 доз вакцины против COVID-19.
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