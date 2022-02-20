В Иране от коронавируса умерли еще 242 человека

В Иране за прошедшие сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 242 человека. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Общее число умерших от коронавируса в стране достигло 135 040. За последние сутки в Иране выявлено 16 967 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 в стране достигло 6 92 452.

На данный момент 62 151 678 человек получили первую дозу вакцины от коронавируса, 55 100 697 человек - вторую дозу, 22 214 679 человек - третью дозу. С начала вакцинации в стране применены 139 467 05 дозы вакцины против COVID-19.