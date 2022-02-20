В парламенте Ирана назвали условие заключения сделки в Вене

250 депутатов иранского меджлиса (парламента) подписали заявление с требованием предоставить гарантии отмены антииранских санкций в случае заключения соглашения на проходящих в Вене переговорах, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

В своем заявлении депутаты иранского парламента обратились к президенту Ирана Эбрахиму Раиси с требованием предоставить гарантии отмены санкций в отношении Тегерана в случае заключения сделки по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Иранские парламентарии также потребовали США и европейские страны предоставить Ирану гарантии того, что США повторно не выходят из СВПД.

Они также выступили за скорейшую отмену санкций, введенных в отношении Ирана администрацией США после выхода бывшего президента США Дональда Трампа из СВПД в 2018 году.