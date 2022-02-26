Иран и Ирак расширят сотрудничество в сфере энергетики

На полях 6-го саммита ФСЭГ министр нефти Ирана Джавад Овджи встретился и провел переговоры со своим иракским коллегой Ихсаном Абдул-Джаббаром Исмаилом в Дохе, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Министры нефти Ирана и Ирака обсудили увеличение экспорта газа из Ирана в Ирак, а также выплату долга Ирака за газ перед Ираном.

Стороны также обсудили расширение сотрудничества между Ираном и Ираком в области энергетики.

Во время визита в Доху Овджи провел интенсивные переговоры со своими коллегами и подписал меморандум о взаимопонимании с Венесуэлой.