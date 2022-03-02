Гендиректор МАГАТЭ заявил, что не исключает возможность поездки в Иран

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси не исключает возможности своей поездки в Тегеран. Такое заявление он сделал журналистам в среду на брифинге, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"Все возможно", сказал Гросси, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

"У нас с Ираном постоянные переговоры и консультации в различных форматам, мы всегда упорно работали над достижением соглашения с Ираном" добавил он.

Одновременно с заявленями Гросси корреспондент "Wall Street Journal, который внимательно следит за новостями о ядерных переговорах Ирана, написал в Твиттере, что, генеральный директор агентства может посетить Тегеран в ближайшее дни.