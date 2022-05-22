Командир КСИР убит в Иране

БАКУ /Trend/ - Полковник Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Сайяд Ходаи убит в результате теракта в Тегеране.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении отдела по связям с общественностью КСИР.

Инцидент произошел сегодня вечером на улице Моджахедин Ислам в Тегеране. Двое мотоциклистов пять раз выстрелили в полковника и убили его перед его квартирой.

Согласно сообщению, исполнители теракта находятся в розыске. Полковник С. Ходаи воевал в Сирии. Сообщается, что он был убит контрреволюционерами.