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Командир КСИР убит в Иране

Иран Материалы 22 мая 2022 22:10
Командир КСИР убит в Иране

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - Полковник Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Сайяд Ходаи убит в результате теракта в Тегеране.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении отдела по связям с общественностью КСИР.

Инцидент произошел сегодня вечером на улице Моджахедин Ислам в Тегеране. Двое мотоциклистов пять раз выстрелили в полковника и убили его перед его квартирой.

Согласно сообщению, исполнители теракта находятся в розыске. Полковник С. Ходаи воевал в Сирии. Сообщается, что он был убит контрреволюционерами.

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