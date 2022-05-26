Иран вызвал временного поверенного в делах Греции в связи с конфискацией груза

Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Греции в Тегеран в связи с конфискацией корабля под иранским флагом, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Поверенный в делах Греции был вызван в МИД Ирана в связи с отсутствием посла страны.

Директор Средиземноморского департамента МИД заявил греческому дипломату, что захват судна является примером международного бандитизма.

Чиновник сослался на аварийную остановку упомянутого корабля из-за технической неисправности и привлек к ответственности правительство Греции.

Поверенный в делах Греции заявил, что немедленно передаст протест Ирана своему уважаемому правительству.