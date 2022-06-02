В Иране не зафиксировано летального исхода от COVID-19

По данным министерства здравоохранения Ирана за последние сутки не произошло ни одного летального исхода, чего не наблюдалось 2 года и 100 дней, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

За последние сутки в Иране былы выявлены 175 новых случаев заражения COVID-19, при этом 34 человека госпитализированы. Общее количество умерших от коронавируса – 141 318 человек.

При этом, общее число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 7 232 443 человека. С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 7 052 277 случаев выздоровления среди заразившихся.

На данный момент 64 550 043 человека получили первую дозу вакцины от коронавируса, 57 866 919 человек - вторую дозу, а 27 562 033 человека — третью дозу. С начала вакцинации в стране применены 149 978 995 доз вакцины против COVID-19.