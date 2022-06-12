В Иране сошел с рельсов грузовой поезд

БАКУ /Trend/ - Грузовой поезд, следовавший по направлению Мешхед-Серахс, сошел с рельсов в иранской провинции Разави-Хорасан.

Как сообщает Trend, об этом сказал губернатор района Сарахс Хасан Нуризаде.

По его словам, в связи с инцидентом движение поездов в этом направлении было приостановлено. В результате аварии повреждены поезд и железнодорожный путь. В настоящее время груз выгружается из поезда.

Губернатор заявил, что инцидент произошел в результате песчаной бури, накрывшей железнодорожную ветку.