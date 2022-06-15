Иран и Туркменистан подписали 9 документов о сотрудничестве

Президенты Ирана и Туркменистана Эбрахим Раиси и Сердар Бердымухамедов в среду подписали 9 документов о сотрудничестве в культурно-историческом комплексе Саад-Абад, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Документы о сотрудничестве в таких областях, как развитие транзита, научно-культурыне обмены, охрана окружающей среди, торгово-экономические обмены и культура были подписаны министрами двух стран.

Лидеры двух стран после подписания документов присутствовали на совместной пресс-конференции.

Президент Ирана в среду утром встретил туркменского коллегу Сердара Бердымухамедова.

Бердымухамедов во вторник вечером во главе высокопоставленной политико-экономической делегации прибыл с двухдневным визитом в Тегеран, где его встретил министр дорог и городского развития Ирана Ростам Гасеми.

Двусторонние встречи, подписание документов о сотрудничестве и пресс-конференция включены в повестку дня туркменского лидера.