Иран и Туркменистан подписали 9 документов о сотрудничестве

Президенты Ирана и Туркменистана Эбрахим Раиси и Сердар Бердымухамедов в среду подписали 9 документов о сотрудничестве в культурно-историческом комплексе Саад-Абад, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
Документы о сотрудничестве в таких областях, как развитие
транзита, научно-культурыне обмены, охрана окружающей среди,
торгово-экономические обмены и культура были подписаны министрами
двух стран.
Лидеры двух стран после подписания документов присутствовали на совместной пресс-конференции.
Президент Ирана в среду утром встретил туркменского коллегу Сердара Бердымухамедова.
Бердымухамедов во вторник вечером во главе высокопоставленной
политико-экономической делегации прибыл с двухдневным визитом в
Тегеран, где его встретил министр дорог и городского развития Ирана
Ростам Гасеми.
Двусторонние встречи, подписание документов о сотрудничестве и пресс-конференция включены в повестку дня туркменского лидера.