Иран и Казахстан подписали девять документов о сотрудничестве

Президенты Ирана и Казахстана Эбрахим Раиси и Касым-Жомарт Токаев подписали девять документов о сотрудничестве на 20 лет в культурно-историческом комплексе Саадабад, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Министры двух стран подписали документы о сотрудничестве в таких областях, как развитие транзита, научные и культурные вопросы, энергетика, сельское хозяйство и торгово-экономические обмены.

В присутствии иранского и казахстанского лидеров были подписаны меморандум о взаимопонимании между центром политических исследований министерства иностранных дел Ирана и Институтом исследований внешней политики МИД Казахстана, программа культурного обмена между министерством культуры и исламской ориентации Ирана и министерством Культура и спорт Казахстана, меморандум о взаимопонимании между министерством промышленности, рудников и торговли Ирана и министерством торговли и конвергенции Казахстана, меморандум о взаимопонимании по увеличению двусторонней торговли между министерством промышленности, рудников и торговли Ирана и министерством торговли и конвергенции Казахстана, меморандум о взаимопонимании между министерством сельскохозяйственного джихада Ирана и министерством сельского хозяйства Казахстана в области сельского хозяйства, меморандум о взаимопонимании между министерством сельскохозяйственного джихада Ирана и министерствами сельского хозяйства и промышленности и инфраструктуры РК в сфере торговли и транзита сельхозпродукции, меморандум о взаимопонимании между Голосом Исламской республики Иран (ВИРИ) и официальным информационным агентством Казахстана, меморандум о взаимопонимании между Национальной иранской нефтяной компанией и казахстанской Mona Gas Company и меморандум о взаимопонимании между Иранской компанией железной дороги и Национальной железнодорожной компанией Казахстана.

Токаев и Раиси также в начале церемонии подписали совместное заявление Ирана и Казахстана.

Президент Ирана Эбрахим Раиси в воскресенье утром встретил казахстанскую коллегу Касыма-Жомарта Токаева в культурно-историческом комплексе Саад-Абад.

На этой церемонии прозвучали национальные гимны Ирана и Казахстана, потом Раиси и Токаев обошли строй почетного караула.

Токаев после участия в 25-м Петербургском международном экономическом форуме сегодня прилетел в Тегеран по приглашению иранского президента.