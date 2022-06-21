Объем иранского экспорта в ЕС увеличился на 37%

По данным Евростата в январе-апреле 2022 года объем товарооборота между Ираном и странами Европейского союза составил 1,672 млрд евро. При этом общий объем иранского экспорта в страны ЕС за этот период увеличился на 37%, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Данные Евростата свидетельствуют о том, что общий объем товарооборота со странами Евросоюза за первые четыре месяца текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 15%, составив 1,672 млрд евро. В январе-апреле 2021 года объем товарооборота между Ираном и ЕС составил 1,450 млрд евро.

Объем импорта ЕС из Ирана за отчетный период увеличился на 37%, составив 362 млн евро. В январе-апреле 2021 года объем импорта из Ирана составил 263 млн. евро.

Кроме того, объем экспорта ЕС в Иран за 4 месяца текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года увеличился на 10% и составил 1,310 млрд евро. Стоит отметить, что в январе-апреле 2021 года этот показатель составил 1,187 млрд евро.

Германия – крупнейший торговый партнер Ирана среди стран ЕС

Данные Евростата свидетельствуют о том, что за первые четыре месяца 2022 года У Германии – самые широкие торговые связи с Россией среди всех стран-членов Европейского Союза. 38% всей торговли между Ираном и Евросоюзом в этот период приходилось на Германию.

Объем товарооборота между Ираном и Германией увеличилась на 10% за первые четыре месяца этого года до 640 млн евро. Товарооборот между двумя странами в январе-апреле прошлого года составил 583 млн евро.