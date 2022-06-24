Президент Ирана выступит с речью на саммите БРИКС+

Президент Ирана Эбрахим Раиси выступит с онлайн-речью в пятницу на саммите БРИКС+ 2022 по приглашению президента Китая, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

По официальному приглашению президента КНР Си Цзиньпина в качестве периодического председателя БРИКС президент Раиси примет участие в саммите БРИКС+ 2022 года.

Раиси изложит позицию Исламской Республики Иран по международным вопросам и развитию торгово-экономического сотрудничества с другими государствами.

Организация была основана в июне 2006 года, в рамках Петербургского экономического форума (ПЭФ) с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая. Помимо саммитов, встречи проходят на уровне глав МИД, министров финансов и др.