Иран и Индия призвали развивать порт Чабахар и укрепить отношения

Заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Али Багери и Заместитель МИД Индии по внешним вопросам в телефонном разговоре во вторник обсудили различные вопросы, представляющие взаимный интерес, включая развитие порта Чабахар и укрепление двусторонних связей, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

В ходе телефонного разговора обе стороны обсудили различные вопросы, представляющие взаимный интерес, включая развитие порта Чабахар и укрепление взаимных связей.

Индийский дипломат подтвердил приверженность своей страны укреплению взаимного сотрудничества с Ираном в решении общих возможностей и проблем.

Обе стороны также рассмотрели международные и региональные проблемы, включая Афганистан.