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Иран и Индия призвали развивать порт Чабахар и укрепить отношения

Иран Материалы 6 июля 2022 08:14
Иран и Индия призвали развивать порт Чабахар и укрепить отношения

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Заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Али Багери и Заместитель МИД Индии по внешним вопросам в телефонном разговоре во вторник обсудили различные вопросы, представляющие взаимный интерес, включая развитие порта Чабахар и укрепление двусторонних связей, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

В ходе телефонного разговора обе стороны обсудили различные вопросы, представляющие взаимный интерес, включая развитие порта Чабахар и укрепление взаимных связей.

Индийский дипломат подтвердил приверженность своей страны укреплению взаимного сотрудничества с Ираном в решении общих возможностей и проблем.

Обе стороны также рассмотрели международные и региональные проблемы, включая Афганистан.

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