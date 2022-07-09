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Иран и Россия обсудили развитие сотрудничества в финансово-банковской и инвестиционной сферах

Иран Материалы 9 июля 2022 10:43
Иран и Россия обсудили развитие сотрудничества в финансово-банковской и инвестиционной сферах

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БАКУ/Trend/ - Состоялась встреча Заместителя Председателя Правительства России Александра Новака с председателем Центрального банка Исламской Республики Иран Али Салехабади, сообщает пресс-служба правительства РФ, передает в субботу Trend со ссылкой на ИРНА.

В ходе встречи обсуждались вопросы развития сотрудничества стран в финансово-банковской сфере, в частности увеличение использования национальных валют во взаиморасчётах, совместная работа по системам обмена финансовыми сообщениями, а также финансирование перспективных инвестпроектов в транспортной инфраструктуре и нефтегазовой сфере, в том числе нефтехимии и переработке.

Между Россией и Ираном поддерживается интенсивный политический диалог, отметил Александр Новак на встрече. «Наблюдаем значительный рост торгового оборота: в прошлом году – на 81%, в этом – на 31%. Лидеры наших стран поставили задачу по дальнейшему наращиванию сотрудничества. В увеличении торгового оборота заинтересованы наши компании, поэтому развитие взаимодействия в финансово-банковской сфере – один из важнейших вопросов», – подчеркнул вице-премьер.

Иран также считает Россию своим стратегическим партнёром, заверил Али Салехабади. По словам иранской стороны, ключевым инструментом наращивания инвестиционного сотрудничества может стать увеличение использования национальных валют при взаиморасчётах.

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