Нет никаких препятствий для расширения связей Ирана с Пакистаном - Раиси

Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил в субботу вечером, что нынешний уровень отношений между Тегераном и Исламабадом несоразмерен различным возможностям двух стран, и регулярное проведение совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству может открыть путь для повышения уровня двусторонних отношений, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"Исламская Республика Иран придает большое значение своим отношениям с Пакистаном", - заявил президент Ирана на телефонном разговоре с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Президент Раиси добавил, что Иран готов расширять двусторонние отношения с Пакистаном особенно в энергетической и сельскохозяйственной областях.

"Очередное проведение совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству откроет путь для повышения уровня отношений между двумя странами", сказал Президент Ирана, отметив, что нет никаких препятствий для расширения связей между Исламской Республикой Иран и Пакистаном.

Президент Ирана заявил, что Иран является лучшим другом соседних стран при различных обстоятельствах.