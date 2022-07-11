Иран готов расширять отношения с Тунисом – Раиси

БАКУ/Trend/ - Президент Ирана Эбрахим Раиси в телефонном разговоре со своим тунисским коллегой поздравил его с Курбан-Байрамом и заявил, что Тегеран готов к расширению сотрудничества с Тунисом в различных областях, связанных с исламским миром, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

В своем телефонном разговоре с президентом Туниса Кайсом Сайедом Президент Раиси поздравил его с праздником Курбан-Байрам и сказал, что Иран желает Тунису успехов и прогресса.

Президент также подчеркнул, что Тегеран готов к расширению и укреплению всестороннего сотрудничества с братским и дружественным Тунисом, особенно в различных областях, связанных с исламским миром.