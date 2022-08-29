Экспорт из Ирана увеличился на $22 млрд

Объем экспорта из Ирана увеличился на $22 млрд по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил в воскресенье министр экономики Ирана Эхсан Хандузи, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

По его словам, за первые пять месяцев текущего иранского года (начался 21 марта 2022 года) объем разрешений на иностранные инвестиции увеличился более чем в два раза, достигнув 5 миллиардов долларов.

Хандузи отметил рост объема внешнего товарооборота. "Объем внешнеторгового оборота составил 92 млрд долларов и увеличился на 22 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", отметил он.

По его словам, в прошлом иранском календарном году Иран экспортировал 26 млрд долларов товаров в соседние страны. "В этом году этот показатель увеличился на 28%", добавил министр.

Он также добавил, что нефтяные доходы страны по сравнению с годом ранее увеличились в 5 раз, отметив, что иностранные инвестиции в страну почти удвоились с прошлого года.

Министр экономики также добавил, что Иран готов к двум сценариям на переговорах в Вене по отмене санкций против Тегерана. "Мы готовы к обоим сценариям отмены санкций или их сохранения", резюмировал он.