Товарооборот России и Ирана вырос на 42,5% за полгода

Товарооборот России и Ирана за полгода составил 2,7 миллиарда долларов, сообщает МИД РФ, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"За январь-июль текущего года товарооборот составил 2,7 миллиарда долларов США, что на 42,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении для СМИ, опубликованном накануне встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и его иранского коллеги Хоссейна Амира Абдоллахиана.

В министерстве отметили прогресс на переговорах по полноформатному соглашению о свободной торговле Ирана с ЕАЭС.

"Состоялось уже четыре раунда консультаций, ожидаем, что искомый результат будет достигнут как можно скорее. Это позволит придать дополнительный импульс двустороннему торгово-экономическому взаимодействию, объемы которого продолжают расти", - добавили в МИД РФ.

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Хоссейн Амир Абдоллахиян сегодня отправится в Москву с рабочим визитом, где он обсудит войну на Украине со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.