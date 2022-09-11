В Иране за последние сутки выявлено свыше 690 случаев заражения коронавирусом

Министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 141 178, причем 24 иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

За последние сутки в Иране был выявлен 696 новых случаев заражения COVID-19, при этом 199 человек госпитализированы.

При этом, общее число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 7 538 821 человек. С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 7 315 563 случая выздоровления среди заразившихся.

На данный момент 65 046 295 человек получили первую дозу вакцины от коронавируса, 58 438 202 человек - вторую дозу, а 31 049 116 человек - третью дозу. С начала вакцинации в стране применены 154 533 613 доз вакцины против COVID-19.