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В Тегеране протестующие перекрыли проспект (ВИДЕО)

Иран Материалы 21 сентября 2022 15:14 (UTC +04:00)
В Тегеране протестующие перекрыли проспект (ВИДЕО)

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - В столице Ирана Тегеране протестующие перекрыли проспект Хафеза.

Как передает в среду Trend, они устроили баррикады по обе стороны проспекта, чтобы предотвратить вмешательство полиции.

Отметим, что с 19 сентября в нескольких городах Ирана проходят акции в знак протеста против убийства 16 сентября в Тегеране 22-летней Мехсы Амини сотрудниками полиции нравственности Тегерана. Амини была задержана специальным отрядом полиции, который следит за соблюдением норм шариата. Молодую девушку обвинили в неправильном ношении хиджаба по иранским законам.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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