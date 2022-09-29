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США расширили антииранские санкции

Иран Материалы 29 сентября 2022 22:24 (UTC +04:00)
США расширили антииранские санкции

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США ввели дополнительные санкции в отношении 10 организаций, связанных с иранской нефтегазовой промышленностью, а также нефтяного танкера. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в четверг пресс-служба Минфина США.

Как отметили в пресс-службе, подпавшие под новые ограничения компании расположены в Индии, Китае, ОАЭ и в самом Иране, но все они так или иначе аффилированы с иранскими юрлицами. Большинство компаний, подпавших под санкции, работают в нефтегазовой сфере.

"США принимают дальнейшие меры, чтобы подорвать попытки обойти санкции в отношении продаж иранской нефти и продуктов нефтехимической промышленности", - заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен. "Поскольку Иран продолжает развивать свою ядерную программу в нарушение СВПД, мы будем продолжать расширять применение санкций в отношении продаж иранской нефти и продуктов нефтехимической промышленности", - добавил он.

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