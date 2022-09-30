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В результате событий в иранском Захидане погибли 19 человек

Иран Материалы 30 сентября 2022 21:33 (UTC +04:00)
В результате событий в иранском Захидане погибли 19 человек

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - По меньшей мере, 19 человек погибли и 15 получили ранения сегодня в результате событий, произошедших в городе Захидан провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана.

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщает Государственное информационное агентство Ирана.

Согласно информации, также ранены 16 сотрудников полиции.

Отметим, что с 19 сентября в нескольких городах Ирана проходят акции в знак протеста против убийства 16 сентября в Тегеране 22-летней Мехсы Амини сотрудниками полиции нравов Тегерана. Амини была задержана специальным отрядом полиции, который следит за соблюдением норм шариата. Молодую девушку обвинили в неправильном ношении хиджаба по иранским законам.

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