США примут новые меры против должностных лиц Ирана

Администрация США намерена принимать дальнейшие меры в отношении иранских должностных лиц, которые, по версии Вашингтона, причастны к насилию в отношении участников мирных акций протеста. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Ирану следует прекратить применять насилие в отношении своих граждан лишь за то, что они пользуются своим базовыми правами и свободами. Мы продолжим принимать меры, чтобы призвать к ответу иранских должностных лиц и поддержать право иранцев свободно протестовать", - сказала она.

"Лишь на прошлой неделе мы сообщили о предпринимаемых действиях с тем, чтобы у иранцев был доступ к интернету в то время, как их правительство ограничивает их в этом праве <...>. Мы приняли меры в связи с этим. На этой неделе последуют дальнейшие шаги, вы услышите о том, что США будут делать с целью навязывания новых издержек для причастных к насилию в отношении участников мирных протестов, - подчеркнула Жан-Пьер. - Мы продолжим призывать к ответу иранских должностных лиц".

Жан-Пьер также был задан вопрос о том, были ли согласованы с Белым домом заявления директора ЦРУ Уильяма Бернса в поддержку участников протестов в Иране. Пресс-секретарь не дала однозначного ответа, но отметила, что президент США Джо Байден ранее сам выражал обеспокоенность в связи с подавлением акций протеста в Иране. "Мы продолжим говорить об этом", - добавила она.