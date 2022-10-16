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Конфликт в тюрьме в Тегеране не имеет ничего общего с недавними беспорядками - прокурор

Иран Материалы 16 октября 2022 10:42 (UTC +04:00)
Конфликт в тюрьме в Тегеране не имеет ничего общего с недавними беспорядками - прокурор

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Пожар, вспыхнувший в результате драки между заключенными в субботу вечером в тюрьме Эвин на севере Тегерана, был потушен, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Конфликты между заключенными вчера ночью привели к поджогу склада тюремной одежды в крыле, где содержат бандитов. Силы правопорядка сразу обеспечили контроль в тюрьме, и пожарные потушили пожар.

Прокурор Тегерана Али Салехи сообщил о спокойной обстановке в тюрьме. «Конфликт в тюрьме Эвин не имеет ничего общего с недавними беспорядками», отметил он.

По его словам, камера с задержанными в связи с недавними беспорядками отделена и находится далеко от камеры бандитов, где произошел пожар.

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