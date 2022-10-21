Тегеран и Доха планируют увеличить товарооборот на 3 миллиарда долларов к 2025 году

Иран и Катар подчеркнули важность подготовки дорожной карты для увеличения объема торговли между двумя странами до трех миллиардов долларов к 2025 году, сообщает портал Иранской организации содействия торговле (TPO), передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

На встрече Мохсена Резаи, вице-президента Ирана по экономическим вопросам, и эмира Катара шейха Тамима бен Хамада аль Тани обе стороны обсудили пути расширения торговых связей между двумя странами и подчеркнули необходимость принятия необходимых мер для достижения указанной экономической цели.

Во время встречи, на которой также присутствовал глава TPO Алиреза Пейман-Пак, иранская сторона предложила составить дорожную карту для развития торговли между двумя странами, что было одобрено эмиром Катара.

Резаи и Пейман-Пак посетили Доху во главе торговой делегации, чтобы принять участие в церемонии открытия эксклюзивной выставки Ирана в стране.

Персональная выставка Исламской Республики Иран открылась в столице Катара Дохе в понедельник вечером.

На этой выставке, которая продлится до 20 октября, 14 иранских компаний демонстрируют свои новейшие продукты и достижения в области пищевой промышленности, ремесел, производства шафрана, торговли и коммерческих услуг, страхования, передовых промышленных систем пожаротушения, кожевенных, нефтегазовых технологий.