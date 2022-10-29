Президент Ирана заявил о развитии отношений с Турцией

Президент Ирана Эбрахим Раиси в субботу утром поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и турецкий народ по случаю Дня Республики, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

«Исламская Республика Иран и Турецкая Республика как две независимые страны, выступающие против односторонности, имеют обширные возможности для развития всеобщих отношений», написал Раиси в своей поздравительной телеграмме.

По словам президента, несомненно, серьезная воля двух стран к полной реализации программы долгосрочного сотрудничества прорисовывает четкую перспективу укрепления связей и выполнения общих целей и интересов двух стран.

Ежегодно 29 октября турецкий народ отмечает главный национальный праздник – День Республики. Именно в этот день в 1923 году Турция была объявлена Республикой.