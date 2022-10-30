Россия и Иран заключили несколько соглашений в сфере сельского хозяйства

Россия и Иран подписали несколько соглашений в сельскохозяйственной сфере в рамках заседания российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Об этом сообщил в воскресенье заместитель министра сельского хозяйства Ирана Мохсен Шираванд, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Иран и Россия подписали сегодня несколько документов о сотрудничестве в ряде сфер, которые окажут определяющее воздействие на экспорт иранской сельхозпродукции, - заявил он в интервью агентству Шана. - Поскольку на сельскохозяйственный сектор приходится значительная часть товарооборота между двумя странами, присутствие на данном заседании представителей Минсельхоза Ирана имеет большое значение для увеличения объема торговли и ее диверсификации".

Замминистра также выразил надежду на то, что подписанные соглашения помогут уменьшить текущие разногласия в отношении стандартов сельхозпродукции, наличие которых в прошлом приводило к проблемам с поставками иранских товаров на российские рынки.

Заседание российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству проходит в России с 30 октября по 1 ноября. Иранскую делегацию возглавил министр нефти Джавад Оуджи, с российской стороны сопредседателем комиссии назначен вице-премьер России Александр Новак. Планируется, что на полях заседания будет подписан ряд двусторонних документов между Москвой и Тегераном.