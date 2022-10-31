В Иране сообщили, что компании и инвесторы из РФ вложили $4,5 млрд в нефтегазовые проекты

Российские компании и инвесторы заключили проекты на разработку нефтяных и газовых месторождений в Иране на сумму $4,5 млрд. Об этом сообщил в понедельник министр нефти исламской республики Джавад Оуджи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На данный момент российские компании и инвесторы заключили контракты с Ираном на разработку нефтяных и газовых месторождений на сумму $4,5 млрд, некоторые проекты реализованы на 7-35%", - цитирует его иранское агентство Shana. Министр не пояснил, о каких именно проектах идет речь.

"Мы все должны воспользоваться этой прекрасной возможностью в областях энергетики и транспорта, [сферах] экономики, промышленности, здравоохранения и банковской сфере", - отметил он. По его мнению, сотрудничество России и Ирана в банковской сфере сейчас представляется наиболее важным. Как пишет агентство, Оуджи подчеркнул, что отношения между Москвой и Тегераном никогда не были такими близкими за всю их историю.