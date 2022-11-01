Иран ввел санкции против ряда физических и юридических лиц США

Иран ввел санкции против 10 физлиц и четырех организаций из США. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на Министерство иностранных дел страны, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Попали под санкции замглавы американского Минфина Уолли Адейемо, глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Майкл Курилла, заместитель советника по нацбезопасности президента США Энн Нойбергер, а также другие американские военнослужащие и чиновники.

Кроме того, санкции введены против Центрального разведывательного управления (ЦРУ), Национальной гвардии, 9-ой воздушной армии ВВС США и в отношении НПО «Объединение против ядерного Ирана».