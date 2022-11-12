Иран призвал к укреплению двусторонних отношений со Швецией

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в телефонном разговоре со своим шведским коллегой Тобиасом Бильстрёмом призвал к укреплению двусторонних отношений с четким видением будущего, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Амир Абдоллахиян провел телефонный разговор со своим шведским коллегой и обсудил с ним вопросы, представляющие взаимный и международный интерес.

Во время своего телефонного разговора Амир Абдоллахиян поздравил Бильстрёма с назначением новым министром иностранных дел Швеции, указав на отношения и сотрудничество между двумя странами, и призвал к укреплению двусторонних отношений с четким видением будущего наряду с прагматизмом двух правительств.

Как отметил он, в последние годы некоторые проблемы повлияли на отношения между двумя странами, которые в основном были результатом негативных действий и поступков третьей стороны.

По его словам, Исламская Республика Иран всегда приветствовала диалог и сотрудничество с Европейским союзом.