Раиси провел телефонный разговор с президентом Казахстана

Отношения между Тегераном и Астаной постепенно развиваются, я надеюсь, что взаимодействие и сотрудничество между двумя странами будут еще больше укрепляться в течение нового срока президентства Касым-Жомарта Токаева, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Об этом заявил в понедельник президент Ирана Эбрахим Раиси во время телефонного разговора с президентом Казахстана.

Президент Ирана поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с переизбранием на пост главы государства.

Глава иранского правительства в своей поздравительной телеграмме выразил надежду на расширение и углубление отношений двух стран в новый срок.

Отметив, что достигнутые ранее договоренности являются ярким отражением тесного сотрудничества между Казахстаном и Ираном, Раиси отметил, что 18-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Ираном и Казахстаном состоится в ближайшее время.

Токаев, в свою очередь, поблагодарил Президента Исламской Республики за поздравления и добрые пожелания, отметив, что Иран является добрым соседом и близким партнером Казахстана.