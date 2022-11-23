За последнюю неделю в Иране в ходе протестов убито более 40 человек

БАКУ /Trend/ - За последнюю неделю в Иране убито более 40 человек, в том числе два подростка, сообщило Управление ООН по правам человека (УВКПЧ), передает Trend в среду со ссылкой на пресс-службу ООН.

По данным ООН, это произошло на фоне продолжающихся общенациональных протестов после смерти в заключении Джины Махсы Амини. 13 сентября иранская так называемая "полиция нравов" арестовала 22-летнюю девушку за неправильное ношение хиджаба.

“По меньшей мере, шесть человек, связанных с протестами, были приговорены к смертной казни по обвинению в ”мохаребе", или "ведении войны против Бога", или "эфсад-и-фель-арз", или "коррупции на земле", - сказал Джереми Лоуренс, представитель УВКПЧ.

Он добавил, что все большее число людей, включая иранских знаменитостей, спортсменов, которые выразили поддержку протестам, были вызваны в полицию или арестованы.

Как отметило УВКПЧ, два 16-летних подростка были среди шести человек, убитых в минувшие выходные, по данным Управления ООН по правам человека, которое отметило, что с начала общенациональных протестов 16 сентября погибло более 300 человек, в том числе 40 детей.

Лоуренс призвал власти Ирана удовлетворить требования людей о "равенстве, достоинстве и правах", а не применять непропорциональную силу против демонстрантов.

Он отметил отсутствие ответственности за грубые нарушения прав человека в Иране.