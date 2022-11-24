Иран переживает полномасштабный кризис в области прав человека - Верховный комиссар ООН

БАКУ /Trend/ - Правительство Ирана должно прекратить насилие в отношении мирных демонстрантов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк на 35-й специальной сессии Совета по правам человека, посвященной ухудшению ситуации с правами человека в Иране.

По его словам, смерть Джины Махсы Амини, 22-летней девушки, которая была арестована 13 сентября за неправильное ношение хиджаба, вызвала волну протестов по всей стране.

"Я испытываю глубокое восхищение народом Ирана. Мне больно видеть, что происходит в стране. За последние несколько недель мы стали свидетелями волны протестов, которые были встречены насилием и репрессиями. Ненужному и непропорциональному применению силы должен быть положен конец. Применение оружия для разгона протестующих является вопиющим нарушением международного права. Старые методы тех, кто находится у власти, просто не работают, на самом деле они только усугубляют ситуацию. Происходит полномасштабный кризис в области прав человека", - сказал он.

Верховный комиссар отметил, что во время протестов было арестовано 14 тысяч человек, включая детей. Студентов университета вызывали на допросы, угрожали, отстраняли от учебы. Правозащитники, журналисты и адвокаты также подверглись судебному преследованию.

"Сейчас 21 человек может быть приговорен к смертной казни, а шестеро уже получили смертный приговор. Я настоятельно призываю правительство и тех, кто находится у власти, прислушаться и признать глубоко укоренившееся и накапливающееся социальное, экономическое и политическое недовольство. Женщины и девочки, а также молодые люди должны иметь возможность чувствовать себя в безопасности", - добавил Тюрк.

Он также призвал к немедленному освобождению задержанных и установлению моратория на смертную казнь.